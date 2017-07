Officieel: ADO pikt linksback op in Rotterdam

Bas Kuipers speelt de komende twee seizoenen voor ADO Den Haag. De 22-jarige linksback komt transfervrij over van Excelsior. Dat meldt ADO donderdagmiddag via de officiële kanalen.



Kuipers reageert op de clubwebsite van ADO: "Na drie jaar Excelsior vond ik het tijd voor een stap hogerop. En dat is ADO Den Haag geworden. Een prachtige club. Het mooie is dat ik ook weer met Fons Groenendijk aan de slag ga. Ik ga graag de strijd aan voor de linksback positie. Maar ik kan ook als linker centrale verdediger uit de voeten. ADO Den Haag heeft eind vorig jaar een goede reeks neergezet. Ik hoop die reeks door te kunnen trekken met de club."



Manager Voetbalzaken Jeffrey van As: "Met Bas halen we een speler in huis die de afgelopen jaren bij Excelsior heeft bewezen een goede speler in de Eredivisie te zijn. Hij heeft al veel ervaring, ondanks zijn leeftijd. Daarvoor heeft Bas bij Ajax een uitstekende basis gelegd door de hele jeugdopleiding te doorlopen. Bas is een linksback, dat biedt ons weer extra mogelijkheden achterin. Voordeel is ook dat trainer Fons Groenendijk hem goed kent. Fons liet Bas bij Jong Ajax debuteren in het betaalde voetbal en hij speelde ook onder Fons toen hij trainer was van Excelsior. We weten dus wat we aan Bas hebben."