'De Boer mengt zich in strijd om Portugese uitblinker'

Frank de Boer wil William Carvalho naar Crystal Palace halen. Er zijn echter meer Engelse clubs met een oogje op de Europees kampioen van Sporting. Dat meldt het Portugese medium Record donderdagochtend.



William Carvalho was vorig jaar op het EK in Frankrijk een van de drijvende krachten in de ploeg van Portugal. De Boer zou hem, mede daarom, graag op het middenveld van Crystal Palace zien. Een officieel bod is er in Lissabon nog niet neergelegd, maar Sporting zou zo'n dertig miljoen euro op tafel willen zien.



Ook Liverpool, dat eerder dit jaar belangstelling toonde, kreeg dat bedrag voorgeschoteld. Ook West Bromwich Albion en Manchester City zouden de pijlen hebben gericht op de 25-jarige Carvalho, dus heeft De Boer forse concurrentie.