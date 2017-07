Brands over transfer Guardado: 'Dan komt het voor elkaar'

Het ziet er nu toch naar uit dat middenvelder Andrés Guardado binnenkort gaat vertrekken bij PSV. Eerder werd hij vooral in verband gebracht met een aantal Major League Soccer-clubs, maar nu is het het Spaanse Real Betis Sevilla dat de dans leidt. PSV wil echter een aantal garanties zien.



Naar verluidt hebben Guardado en de Spanjaarden al een akkoord bereikt, maar beide clubs moeten er nog uit zien te komen. Technisch manager Marcel Brands heeft gisteravond de delegatie van Betis gesproken en stelt dat er nog geen akkoord rond Guardado is. Het gat lijkt echter niet onoverbrugbaar. Dat meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.



PSV wil ongeveer 2,5 miljoen euro voor Guardado en als Betis er nog een klap opgeeft, komt het voor elkaar.