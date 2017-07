Officieel: ADO-aanvaller vervolgt loopbaan in Duitsland

De wegen van ADO Den Haag en Gervane Kastaneer scheiden per direct. De vleugelaanvaller gaat zijn loopbaan vervolgen bij het Duitse FC Kaiserslautern, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga. De 21-jarige aanvaller tekent in Duitsland een contract voor drie seizoenen. Kastaneer had een aflopende verbintenis in Den Haag.



Dat meldt ADO donderdagochtend via de officiële kanalen. Kastaneer beleefde een goede eerste seizoenshelft en speelde zich daarmee in de kijker bij FSV Mainz 05. Witte rook leek aanstaande, maar de aanvaller werd tegen PEC Zwolle nog opgesteld en daarin liep hij een ongelukkige oogblessure op: einde seizoen en weg transfer.



De technische beleidsbepaler Jeffrey van As van ADO liet eerder deze week al weten dat het voor beide partijen beter zou zijn als Kastaneer alsnog zou vertrekken.