Officieel: Vitesse presenteert zevende zomeraanwinst

Vitesse heeft de smaak te pakken en presenteert deze zomer de ene na de andere aanwinst. Ook donderdagochtend was het weer raak. Vitesse heeft namelijk weer een Engels talent gehuurd van Chelsea. In navolging van verdediger Fankaty Dabo verhuist ook middenvelder Charlie Colkett van Londen naar Arnhem. De twintigjarige jeugdinternational is al de zevende versterking deze zomer van de bekerwinnaar.



"Ik ben er klaar voor om mezelf te gaan bewijzen", laat Colkett weten. "Voormalige teamgenoten die ook bij Vitesse hebben gespeeld, zoals Lewis Baker, hebben mij verteld wat voor geweldige ervaring het voor hen is geweest. Daarnaast is het een bonus Dabo hier ook speelt, met wie ik ook buiten het veld close ben."



Technisch directeur Mo Allach: "We waren nog op zoek naar een linksbenige middenvelder. Charlie is sterk in het positiespel en de passing. Met zijn komst neemt de variatie op ons middenveld toe."