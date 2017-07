'Overmars wijst bod van 25 miljoen euro af'

Directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax is onlangs op vakantie geweest en dat had hij wel nodig ook. Na het seizoen 2016-2017 heeft de beleidsbepaler het namelijk gelijk heel druk gekregen. Davy Klaassen werd verkocht aan Everton, Heiko Westermann gaat voor Austria Wien spelen en nu staat Davinson Sánchez in de schijnwerpers.



De international van Colombia wordt genoemd bij een paar clubs: Internazionale, Real Madrid, FC Barcelona, Chelsea en Crystal Palace. Die laatste ploeg is misschien een beetje een vreemde eend in de bijt, maar de Premier League-club schijnt wel de partij te zijn die het meeste wil betalen voor Sánchez. Volgens Tuttomercatoweb heeft Frank de Boer 25 miljoen euro geboden voor de Ajacied, maar heeft Ajax dit bod afgewezen.



Overmars zei onlangs nog dat Sánchez minimaal 40 miljoen euro moest kosten, maar volgens de bovengenoemde partij is hij wel de onderhandelingen aangegaan met Crystal Palace. Betalen de Londenaren 35 miljoen euro, dan komt het naar verluidt wel tot een akkoord. Op die manier zou Sánchez de duurste uitgaande Eredivisie-transfer ooit zijn: Memphis Depay ging voor 34 miljoen euro van PSV naar Manchester United.