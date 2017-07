'Simeone biedt 20 miljoen op Oranje-international'

Er zijn nog wel een aantal Oranje-internationals die een megatransfer zouden kunnen gaan maken. Verdediger Virgil van Dijk van Southampton bijvoorbeeld, waar we ook weten dat spits Vincent Janssen weg mag bij Tottenham Hotspur. Stopper Stefan de Vrij heeft al twee aanbiedingen binnengekregen.



Het is algemeen bekend dat De Vrij nog maar onder contract staat bij zijn werkgever SS Lazio tot medio 2018. Mogelijk gaat hij deze verbintenis met één jaar verlengen, maar een paar clubs proberen dat te voorkomen. Calciomercato weet dat er twee officiële biedingen uitgebracht zijn op De Vrij: eentje van het Franse Olympique Marseille en een van het Spaanse Atlético Madrid, waar Diego Simeone de sceper zwaait. Beide ploegen zouden 20 miljoen euro geboden hebben.



Dat is lang niet genoeg geld, aldus de clubleiding van het Romeinse Lazio. De werkgever van onder meer oud-AZ'er Wesley Hoedt heeft beide aanbiedingen dan ook pardoes richting de prullenbak verwezen. Lazio wil minimaal 30 miljoen euro verdienen aan De Vrij en heeft er vertrouwen in dat hij loyaal zal zijn aan de club. Naar verluidt wachten de international en zijn zaakwaarnemers op Juventus.