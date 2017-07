'Sánchez krijgt transfernieuws van Internazionale'

Verdediger Davinson Sánchez van Ajax wordt de laatste tijd wel weer erg vaak in verband gebracht met een transfer naar het buitenland. Vooral Internazionale lijkt serieus in de markt te zijn voor de Colombiaan, maar volgens de Italiaanse media maken de Nerazzurri nu toch pas op de plaats.



Directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax heeft aan de clubleiding van Inter laten weten dat Sánchez minimaal 40 miljoen euro kost en dat vindt de Suning Group, die het voor het zeggen heeft in Milaan, toch wel erg veel. Coach Luciano Spalletti is een ontzettend grote fan van de international van Colombia, maar ook hij is tot inkeer gekomen: er dienen andere opties verkend te worden.



Volgens het medium Corriere dello Sport schakelt Inter daarom door naar optie numero twee: de Deen Andreas Christensen van Chelsea. In het afgelopen seizoen werd deze stopper uitgeleend aan Borussia Mönchengladbach, maar daar deed hij het erg goed. Christensen kost 30 miljoen euro, waar Sánchez 40 miljoen kost en dus levert hij wat 'korting' op. Er zouden al een paar gesprekken plaats hebben gevonden nabij Stamford Bridge.