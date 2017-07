Kali: "We kunnen op trainingen niet eens elf-tegen-elf spelen"

Willem II was woensdagavond in een oefenduel tegen de amateurs van Uno Animo uit Loon op Zand met 0-7 te sterk. Er is echter nog genoeg werk aan de winkel voor de Tilburgers, zo weet ook Anouar Kali.



"Er moet nog wel wat bij, dat klopt", vertelt de middenvelder aan Voetbal International. "We hebben nu in ieder geval weer drie keepers", doelt Kali op het transfervrij aantrekken van Stefan van der Lei van FC Groningen.



"Maar het is verre van ideaal, we kunnen op trainingen niet eens fatsoenlijk elf-tegen-elf spelen. En dat is zonde. Er staat nu een basis, maar het is nog lang niet genoeg. We moeten toe naar een volledige selectie, zo snel mogelijk", vervolgt de 26-jarige voetballer.



"Ik heb alle vertrouwen in technisch directeur Joris Mathijsen, ik weet dat iedereen bij Willem II zo snel mogelijk duidelijkheid wil. Want pas dán kunnen we een doelstelling gaan formuleren voor komend seizoen, als de selectie rond is. Dus daar hebben we het intern nog niet over gehad", aldus Kali.