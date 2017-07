SC Cambuur liep in het afgelopen seizoen de finale van de KNVB Beker op een haar na mis. De Leeuwarders verloren in de halve finale na strafschoppen van AZ Alkmaar. Oud-Feyenoorder Omar El Baad maakte het allemaal mee met de eerstedivisionist.



"Een finale is het mooiste wat je mee kan maken als voetballer, vooral in een volle Kuip", vertelt de jonge voetballer aan Awaydays NL. "Natuurlijk is dat dan leuk omdat je van Feyenoord afkomt, maar we zouden sowieso niet tegen Feyenoord spelen in de finale. Het spelen van een finale als speler van SC Cambuur is sowieso al speciaal, ook al is het in De Kuip."



De centrale verdediger hoopt aankomend seizoen weer ver te kunnen komen in het bekertoernooi. "Ik hoop dat we dit seizoen, net als vorig jaar, beginnen met wat mindere teams. Als we dan weer net zover komen als vorig jaar hoop ik op een spectaculaire bekerreeks tegen ploegen als Ajax en FC Utrecht. Persoonlijk hoop ik zelf op Feyenoord-uit, in een volle Kuip natuurlijk", aldus El Baad.