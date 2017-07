Cocu over komst Lozano: "Heeft heel wat voeten in de aarde gehad"

PSV wist deze transferperiode Hirving Lozano aan te trekken. Het Mexicaanse talent sluit op 17 juli aan bij de Eindhovenaren. Trainer Phillip Cocu is dolblij met de nieuwe aanwinst, zo laat hij weten aan het Eindhovens Dagblad.



"Het aantrekken van Lozano heeft heel wat voeten in aarde gehad, maar het is ons gelukt", vertelt de oefenmeeseter. “We hebben telkens laten merken dat we hem ontzettend graag bij ons wilden hebben en uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen."



"Er zullen nog meer mutaties volgen", aldus Cocu. "Voor Andrés Guardado is belangstelling en hij zal zelf bepalen waar zijn toekomst ligt. Het zou voor Lozano natuurlijk prettig zijn als hij hier nog een half jaar is, maar we hebben ook nog Gastón Pereiro en Santiago Arias in onze selectie. Ik kan er geen definitieve uitspraak over doen."