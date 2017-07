Je raadt NOOIT van wie deze heerlijke vriendin is!

Er zijn tegenwoordig weinig grote voetballers meer die geflankeerd worden door een vrouw die er níét beeldig uitziet. In sommige gevallen is dat erg opmerkelijk. Zo doet de beeldschone blondine Abigail Clancy het met de toch niet al te aantrekkelijke Peter Crouch.



De slungelige, boomlange Engelsman reageerde al eens er gevat op de vraag 'wat hij zou zijn als hij geen voetballer was geworden': "Maagd waarschijnlijk." Gelukkig voor hem speelde Crouch bij onder meer Liverpool en tegenwoordig Stoke City, en wordt hij nu regelmatig wakker naast de sexy Abigail.



Wat zij er zelf over zegt? Crouch bevalt een stuk beter dan diverse Spaanse topvoetballers, die Abigail eerder al aan de haak had geslagen. "Die zijn arrogant en behandelen mij als een hoer. Crouch was nederig en aardig. Hij is niet knap, maar hij is lief."









