Nijland reageert op 'PSV-interesse' in doelman Padt

Bij PSV werd doelman Jeroen Zoet de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer. De eerste keeper van de Eindhovenaren lijkt vooralsnog echter gewoon in Eindhoven te blijven, maar Remko Pasveer en Hidde Jurjus vertrekken wél.



Pasveer staat op het punt om over te stappen naar Vitesse, terwijl Jurjus komend seizoen op huurbasis ervaring opdoet bij Roda JC in de Eredivisie. Omdat Zoet ook nog zomaar zou kunnen vertrekken, is Marcel Brands op zoek naar een nieuwe doelman. Volgens het Dagblad van het Noorden is hij in zijn zoektocht in Groningen uitgekomen. PSV zou interesse hebben in Sergio Padt, eerste doelman van FC Groningen.



Update 21:12 uur

Hans Nijland, algemeen directeur van FC Groningen, heeft gereageerd op de vermeende interesse van PSV in doelman Sergio Padt. "Ik heb gister Sergio nog gesproken en er is contact geweest met zijn management. Niemand weet iets van Eindhovense interesse. Wij houden Sergio het liefste gewoon in Groningen", aldus Nijland.