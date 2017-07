Naar welke club is transfervrije Zlatan op weg?

Zlatan Ibrahimovic werd het afgelopen seizoen clubtopscorer bij Manchester United met 28 doelpunten, maar toch werd de samenwerking deze zomer niet verlengd. Nu is de Zweed druk bezig met het revalideren van een knieblessure.



Dat vergaat Zlatan prima, en dus kan het speculeren over zijn volgende werkgever beginnen. Atlético Madrid leek een prima optie. De Spanjaarden hebben een transferverbod tot 1 januari aanstaande: tegen die tijd zal de spits weer volledig fit zijn, en dus zou het een match made in heaven kunnen zijn. Trainer Diego Simeone liet al weten dat hij de komst van hem wel ziet zitten.



Later kwam een terugkeer bij Paris Saint-Germain ook op het lijstje met geruchten, vooral gevoed door een foto die Zlatan op social media plaatste met PSG-spelers en dus oud-ploeggenoten Maxwell en Marco Verratti.



Ondertussen blijven ook China en Amerika nog veelgenoemde potentiële bestemmingen. Maar vandaag is Zlatan weer voor even bij Man United: op het trainingscomplex van de topclub gaat hij de volgende stappen in zijn revalidatie zetten.





Zlatan Ibrahimovic returns to Carrington to continue recovery despite being a free agent. (Mirror) #MUFC pic.twitter.com/Cmyiu05n8q — MUFC Arena (@MUFCArena_) 5 juli 2017