Larsson verduidelijkt transferwens: "Dat is mijn ambitie"

Velen hadden eigenlijk verwacht dat Sam Larsson rond deze datum geen speler meer van sc Heerenveen zou zijn. Maar de Friezen wezen diverse aanbiedingen al af, en dus speelt de Zweed nog altijd in het Abe Lenstra Stadion.



"Ik heb altijd gezegd, en ben duidelijk geweest, dat het mijn ambitie is om ergens anders te gaan spelen. Bij een grotere club, in een grotere competitie." Maar dat hield Heerenveen tot dusver tegen. Larsson benadrukt bij Fotbollskanalen dat hij hierin niet per se teleurgesteld is.



"Nee. Ik sta hier onder contract, en de club heeft het recht om 'nee' te zeggen. Er is niets om over te klagen in de media." De verbintenis van Larsson bij Heerenveen loopt nog een seizoen door, en bovendien heeft de werkgever nog een optie tot een extra seizoen.



Onder meer Ajax en Fiorentina worden al een tijdje aan 'Samba Sam' gelinkt.