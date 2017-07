OFFICIEEL: Arsenal presenteert recordbrekende topspits!

Arsenal wil volgend seizoen terug meestrijden om de titel in de Premier League. De Londense topclub greep dit seizoen naast de Champions League en hoopt deze kater zo snel mogelijk door te kunnen spoelen. De Gunners trokken eerder al Sead Kolasinac aan en vandaag wordt een tweede aanwinst voorgesteld.



Volgens BBC is Alexandre Lacazette geslaagd voor zijn medische testen bij Arsenal en is de overgang een feit. De Franse spits moet bij de Gunners de vervanger worden van de vertrekkende Olivier Giroud. Arsenal betaalt ongeveer 50 miljoen euro voor de Franse international aan Olympique Lyon.



Lacazette scoorde vorig seizoen maar liefst 37 doelpunten in 45 wedstrijden voor Lyon. Naar verluidt wordt de spits de komende minuten officieel voorgesteld via de clubkanalen. Wordt vervolgd...



Update 18:07 uur

het is dan eindelijk zover: Arsenal heeft een nieuwe topspits binnen. Zoals al werd verwacht, is Alexandre Lacazette zojuist gepresenteerd op de social media. Hij komt over van Olympique Lyon en zorgt nu al voor veel enthousiasme bij de fans.





