Geduld ADO-vertrekker was op: "Heb ook rekeningen te betalen"

De afgelopen vijf jaar was Kevin Jansen actief bij ADO Den Haag, maar omdat een contractaanbieding uitbleef koos hij deze week voor een overstap naar NEC. Naar eigen zeggen had hij meer ijzers in het vuur.



"Ik had een goed gevoel bij deze club en van ADO had ik al een tijd niets meer gehoord", vertelt Jansen in De Gelderlander. ADO wachtte vanwege de financiële onzekerheid. "We moesten wachten en dat heb ik ook een paar weken gedaan, zonder te praten met andere clubs. Maar ik heb ook rekeningen te betalen. Het duurde me iets te lang."



Over belangstelling had de middenvelder niet te klagen, ondanks twee vrij recente kruisbandblessures. "Ik kon ook naar clubs uit het rechterrijtje van de Eredivisie, maar NEC had een goed verhaal. In de Jupiler League hoop ik bovenin mee te kunnen doen. De club wil binnen een jaar terug naar de Eredivisie."