Ajacied blijkt echte muziekliefhebber: "Drake, Madonna.."

Lasse Schöne is één van de meest ervaren spelers bij Ajax. Gezien zijn leeftijd zal hij vaak muziek horen in de kleedkamer bij zijn piepjonge ploeggenoten die hij niet echt kan waarderen.



Toch stoort de Deen zich er niet aan, zo vertelt hij op de clubwebsite van zijn werkgever. "Ik ben niet iemand die voor een wedstrijd per se een paar nummers gehoord moet hebben. Ik hoef me ook niet met een koptelefoon op af te sluiten. Wat er in de kleedkamer gedraaid wordt, vind ik altijd prima."



Dat betekent niet dat Schöne geen muziekliefhebber is. "Ik probeer toch wel wat concerten mee te pakken. Gelukkig is de Ziggo Dome om de hoek bij de ArenA.. Ik heb Drake gezien. Ik ben geen superfan, maar het was leuk om bij de show te zijn. We zijn ook naar Madonna geweest. Haar laatste plaat is echt slecht, maar fantastisch wat ze nog laat zien op die leeftijd. Faithless heb ik ook nog onlangs gezien, ook erg leuk!"



Op Spotify tikt hij vaak Frank Ocean aan. "Ook Harry Styles (doorgebroken met One Direction) zet ik veel op. Ik ben geen fan van One Direction, mijn dochter wel overigens, maar dit vind ik erg goed, lekkere rustige muziek. Het gaat bij mij alle kanten uit. Ik lig hier in Zillertal op de kamer met Kasper Dolberg, dus er komt ook regelmatig iets Deens uit de speakers. Van die nummers die iedereen in Denemarken kent, maakt niet uit hoe oud je bent. Namen? Die zijn niet eens te vinden op Spotify, vrees ik!"