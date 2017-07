Dost: "Zal mij worst wezen wat mensen daarover zeggen"

Zijn avontuur over de landsgrenzen leek een tijdje uit te lopen op een teleurstelling, maar het afgelopen seizoen scoorde Bas Dost opeens aan de lopende band voor Sporting Lissabon.



Hij kwam tot 34 goals en lag zelfs lang op cours voor het winnen van de Europesen Gouden Bal. "Twee maanden geleden stond Messi nog onder mij. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er geen rekening mee heb gehouden dat hij me nog zou inhalen. Maar toen het spannend werd scoorde hij ineens elke week minimaal twee keer. Tja, het is en blijft Messi. Van hem kun je verliezen", blikt Dost terug met ELF Voetbal.



Velen stellen dat het eigenlijk een vertekend beeld is, omdat Dost 'slechts' in de Portugese competitie scoorde, en niet in Engeland of Spanje. "Daar heb ik helemaal niets mee. 34 goals, in welke competitie je ook speelt, is gewoon een prestatie. Het zal mij worst wezen wat mensen daarover te melden hebben. Het is een behoorlijk aantal. De nummer twee van de competitie (Soares van Vitória Guimarães, red.) heeft negentien goals gemaakt. Dat geeft aan dat ik in ieder geval dik gewonnen heb. Nee, mensen die zeggen dat het makkelijk scoren is in Portugal, daar kan ik helemaal niets mee", countert de oud-spits van sc Heerenveen tot slot.