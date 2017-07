OFFICIEEL: Cambuur versterkt zich met Feyenoord-aanvaller

SC Cambuur heeft zich opnieuw slagvaardig getoond op de transfermarkt. Spits Nigel Robertha komt de manschappen van Marinus Dijkhuizen per direct versterken. Dat meldt de eerstedivisionist woensdagmiddag via de officiële kanalen.



De jonge aanvaller komt transfervrij over van landskampioen Feyenoord en heeft en contract getekend voor twee seizoenen (met een optie voor nog een seizoen). Robertha doorliep de volledige jeugdopleiding van Feyenoord en speelde in nagenoeg alle vertegenwoordigende jeugdelftallen van Nederland.



"Een 19-jarige spits met veel potentie", aldus technisch directeur Gerald van den Belt. "Hij heeft een prima opleiding gehad en het is niet voor niks dat hij in de O18, O17, O16 en O15 teams van het Nederlands Elftal heeft gespeeld. Hij krijgt hier de kans om zijn talent verder te ontwikkelen en hopelijk belangrijk te worden voor het team."