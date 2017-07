Promovendi strijden om handtekening Heerenveen-verdediger

Caner Cavlan speelde het afgelopen seizoen op huurbasis in Turkije, maar deze voorbereiding staat de verdediger gewoon weer op Friese bodem. De Nederlands-Turkse voetballer hoopt een basisplaats af te dwingen bij sc Heerenveen om zijn ultieme doel te bereiken: het Turkse nationale elftal.



"Daarvoor moet ik in de eerste plaats een vaste basisspeler worden bij Heerenveen", vertelt de 25-jarige voetballer aan de Leeuwarder Courant. "Vervolgens zal ik de overstap naar een Nederlandse of Turkse topclub moeten maken."



Of de basisplaats in Friesland er in zit is nog maar de vraag, maar er zijn wel twee andere clubs waar hij aan speeltijd toe kan komen. VVV Venlo en NEC Nijmegen zouden namelijk interesse hebben in Cavlan. Heerenveen is echter niet van plan hem voor een appel en een ei te laten vertrekken. "Ik snap dat er veel vraag naar hem is, maar we laten hem niet zomaar gaan", aldus technisch manager Gerry Hamstra.