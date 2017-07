Bij Feyenoord vertrokken aanvaller geconfronteerd met inbraak

Slecht nieuws voor Eljero Elia. De aanvaller, die Feyenoord onlangs verliet voor een avontuur in de Turkse competitie, is namelijk geconfronteerd met een inbraak in zijn huis. Daarbij zijn zeer veel sieraden buitgemaakt. Dat meldt de aanvaller woensdag via Facebook.



"In de nacht van 17 op 18 juni is er bij ons ingebroken en zijn horloge's van verschillende merken o.a Rolex,Audermars Piguet gestolen. Twee horloges met de initialen EE (Rolex,Aspen). Losse sieraden ,gouden kettingen ,Louboutin sneakers en de sieraden van onze kinderen. Als je iets heb gehoord of aangeboden gekregen koop het niet !!!! Alle sieraden zijn geregistreerd!", schrijft Elia.