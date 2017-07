Dennis Bergkamp zit ook komend seizoen niet op de bank. Hij focust zich op de individuele begeleiding van de Ajax-aanvallers en dat bevalt hem uitstekend. In gesprek met Voetbal International bespreekt hij de aanvalslinie van de Amsterdammers.



"David (Neres, red.) begint me steeds meer te bekoren. Aan zijn balgevoel kon je meteen zien dat hij vaardig en frivool is. Al snel zag je hem ook andere stappen maken. In het kiezen van zijn momenten, het scorend vermogen, het functioneel gebruiken van zijn techniek. En het is een straatvechter. Net als kleine Kluivert. Dat is lekker hoor, een paar van die klootzakkies in de groep. Daar hou ik van", aldus Bergkamp.



Over 'die kleine Kluivert': "Justin is op zijn jonge leeftijd al heel veelzijdig. Neem alleen al het feit dat hij op beide flanken net zo goed uit de voeten kan. Justin heeft het avontuur en de branie in zijn spel zoals we dat graag zien. Omdat hij een goede actie buitenom heeft, denk ik dat zijn toekomst aan de rechterkant ligt. Dat type speler is zeldzaam."