Ajax-pechvogel nog altijd niet fit

Ajax is momenteel op trainingskamp in Zillertal, Oostenrijk. Dat bevalt de Amsterdammers uitstekend, al kwakkelt Abdelhak Nouri nog altijd met pijntjes. De jonge, talentvolle middenvelder haakte maandag vroegtijdig af met een enkelblessure en is nog niet hersteld.



Ook dinsdag kon hij niet voluit met de groep meetrainen en woensdagochtend traint hij apart. "Nog niet helemaal fit", is zijn korte reactie aan De Telegraaf. Nouri begint aan zijn eerste volledige seizoen in Ajax 1, nadat hij vorig seizoen zijn debuut in de Amsterdamse hoofdmacht maakte.





