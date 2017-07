'Confederations Cup levert transferduel Bayern-Real op'

Na een lang en druk seizoen, was de aandacht voor de Confederations Cup over het algemeen relatief beperkt. Maar een aantal spelers wisten zich wel in de kijker te spelen. Vooral dan bij wereldkampioen Duitsland, dat het toernooi won met een veredelde 'B-selectie'.



En een aantal uitblinkers van Der Mannschaft kunnen nu dan ook rekenen op de nodige interesse. Leon Goretzka bijvoorbeeld, één van de grote smaakmakers van de Confed Cup. De middenvelder had aangegeven dat hij na het tussenseizoen gewoon terugkeert naar Schalke 04, maar dat lijkt plots een stuk minder zeker.



Zo trok Bayern München eerder al aan zijn mouw en Der Rekordmeister krijgt nu stevige concurrentie. Volgens La Sexta heeft ook Real Madrid een oog laten vallen op de 22-jarige international. Schalke blijft zich echter sterk maken dat het Goretzka nog minstens een seizoen kan behouden.