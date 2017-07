Niemand begrijpt waarom dit de beste voetballer was in FIFA 2003

De kans dat je ooit gehoord hebt van de naam Matteo Brighi is waarschijnlijk niet zo heel groot. Mocht je in 2003 echter aan de slag zijn gegaan met FIFA 2003, komt de naam je mogelijk wél bekend voor. Brighi was in die game namelijk de beste speler waar je voor kon kiezen.



Brighi was in FIFA 2003 een echte legende. Hij had een rating van 97 en bleef de concurrenten daarmee ver voor. Zelfs Ryan Giggs en Roberto Caros konden niet bij hem in de buurt komen. Maar waarom, dat weet eigenlijk niemand. Zo maakt Dream Team duidelijk.



De middenvelder had zelfs een betere rating dan de drie sterren op de cover en in 2002 werd hij gezien als een veelbelovend Europees talent. Hij meerdere prijzen en behoorde tot het elftal van Italië voor het EK onder 21 jaar. Echt doorbreken lukte hem niet, behalve in FIFA dus.

