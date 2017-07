Van Bronckhorst: "Dat zegt iets over hoe krachtig Feyenoord is"

Giovanni van Bronckhorst kan alleen maar tevreden zijn met hoe het nu gaat met Feyenoord. De Rotterdammers hebben er een goed seizoen opzitten in de Eredivisie en hebben hun Champions League-ticket binnen. Nu Rick Karsdorp en Terence Kongolo ook nog eens zijn vertrokken, heeft de club het weer rustig.



"Ik weet ook dat Feyenoord eens in de twee jaar spelers verkoopt. Ja, dat móét gewoon, het hoort bij een Nederlandse club. Met deze transfers heeft Feyenoord dat goed gedaan", zo vertelde de oefenmeester van Feyenoord aan Voetbal International.



"Er komt weer extra geld binnen, los van de Champions League. Zoiets geeft rust, in de zin van dat we niet meer per se meer spelers hoeven te verkopen", vervolgde hij. Van Bronckhorst benadrukte wel dat er nog van alles kan gebeuren. "Maar het is prettig te weten dat er geen jongens meer weg hóéven. Dat zegt iets over hoe krachtig Feyenoord nu is", aldus Gio.