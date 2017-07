'Feyenoord gaat voor verrassende opvolger Gudde'

Feyenoord zoekt met man en macht naar een opvolger van Eric Gudde. De algemeen directeur gaf een aantal weken geleden aan dat hij de club uit Rotterdam achter zich gaat laten, maar wilde wel graag even wachten tot er een opvolger was. Mogelijk wordt Jan de Jong dat.



De Rotterdammers heeft het vizier naar verluidt gericht op de huidige algemeen directeur van de NOS, zo weet Voetbal International. Hij wordt echter ook genoemd om bij de KNVB aan de slag te gaan. Voor de taak bij de Nederlandse voetbalbond staat Gudde echter ook genoteerd.



Gudde is duidelijk. "Ik heb wel een planning in mijn hoofd, al ben ik ook afhankelijk van hoe snel Feyenoord een opvolger heeft gevonden en of die wel of niet moet worden ingewerkt. Daarom vertrek ik vóór 30 november. Dat geeft ons allemaal tijd. Tenzij dingen in een ander tempo gaan lopen, maar dat weet je niet", aldus zijn woorden.