"Het is een heel andere terugkeer dan Huntelaar bij Ajax maakt"

Na een sportief bijzonder zwak seizoen, was het bestuur van Standard genoodzaakt om in te grijpen. Zo werd met Ricardo Sa Pinto een nieuwe coach aangesteld. En met Sebastien Pocognoli en nu ook Paul-José Mpoku, werden twee voormalige smaakmakers teruggehaald naar Sclessin.



Maar analist Aad de Mos toont zich nu kritisch voor die laatste transfer. "Mpoku heeft iets, maar hij is niet geslaagd in het buitenland, hé. Het is een heel andere terugkeer dan bijvoorbeeld een Huntelaar bij Ajax maakt. Die heeft er op zijn 33ste een grote carrière in het buitenland opzitten. Mpoku is 25. Iemand die een ongeleid projectiel heet te zijn. Een moeilijk coachbare jongen en dus geen cadeau voor Sa Pinto", klonk het in Het Belang van Limburg.



Volgens de Nederlander werd Mpoku slechts gehaald om de supporters weer met de club te doen verzoenen. "Een charmeoffensief. Bij de supporters zijn dat grote namen, maar de posities van Pocognoli en Mpoku waren eigenlijk al goed bezet. Standard heeft een 6 nodig. Er zit geen enkele visie achter", klinkt het over zijn ex-club.