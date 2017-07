Diks zegt wat Feyenoord-fans willen horen: 'Had van mij gemogen'

Kevin Diks is de nieuwste aanwinst van Feyenoord. De verdediger werd binnengehaald als de nieuwe rechtsback nu Rick Karsdorp is vertrokken naar Italië. Voor de fans van de club uit Rotterdam had Diks alvast wat geruststellende woorden.



Zo lukte het Feyenoord niet om een optie tot koop af te dwingen bij Fiorentina. "Maar van mij had die optie tot koop wel gemogen", vertelt Diks nu aan De Telegraaf. Hij sluit ook niet uit dat het uiteindelijk toch tot een koop gaat leiden.



"Als het hier bevalt en Feyenoord vindt mij goed genoeg om te blijven, dan kan een verkoop alsnog aan de orde komen. Maar dat ligt allemaal aan dit jaar. Ik moet gewoon strijden voor mijn plek en laten zien dat ik hier thuis hoor", aldus de woorden van Diks.