'PSV gaat in zee met zeer beruchte club'

PSV zal in de zomerse transferperiode ongetwijfeld nog afscheid moeten nemen van een aantal spelers. Onder meer Andrés Guardado staat op de nominatie om te vertrekken en juist voor hem lijkt nu een nieuwe club gevonden te zijn, zo meldt het Eindhovens Dagblad. En wat voor één.



Het medium weet te melden dat Guardado op het punt staat om Eindhoven achter zich te laten om aan de slag te gaan bij Real Betis, een club waar PSV niet heel fijne herinneringen aan heeft overgehouden. Het betalen van de transfersom van een eerdere speler verliep tenslotte niet geheel vlekkeloos.



Real Betis haalde in het verleden Robert de Pinho de Souza naar Spanje. Tot en met 2012 heeft PSV vervolgens geprobeerd om het afgesproken bedrag van 3,5 miljoen euro te krijgen. Via kwijtschelding en een betalingsregeling die nog loopt tot medio 2020 krijgt PSV dat geld nu alsnog. Het ziet er nu naar uit dat juist dát de nieuwe club van Guardado gaat worden.