Jupiler League-smaakmaker: "Daar zou ik wel naartoe willen gaan"

Soufyan Ahannach was in het afgelopen seizoen de grote smaakmaker bij Almere City FC. De 21-jarige voetballer staat daardoor volop in de belangstelling van zowel binnenlandse als buitenlandse clubs, maar desondanks startte hij gewoon de voorbereiding in Almere.



De middenvelder annex aanvaller beschikt nog over een eenjarig contract en dus zal een geïnteresseerde club een zak geld op tafel moeten leggen. "Ja, precies. Daar zal een club geld voor moeten neerleggen. Daar kan Almere denk ik wel wat aan verdienen. Of er clubs onderhandelen? Nou, dat weet ik niet. Ik zie wel wat mijn zaakwaarnemers aan het doen zijn. Dat zijn mijn broers, die houden zich daar mee bezig", vertelt de Amsterdammer.



"De Eredivisie is mooi maar het buitenland is ook niet verkeerd. Het liefst wil ik wel naar de Eredivisie. Daar kijk ik wel naar uit", aldus Ahannach, die al aan FC Utrecht en sc Heerenveen werd gelinkt. "Dat zijn mooie clubs, ik heb al eens eerder aangegeven dat de subtop Eredivisie een mooie uitdaging is. Daar zou ik wel naar toe willen gaan."