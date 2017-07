Zevende aanwinst Milan is op komst: "Milan is een droom van mij"

AC Milan wil alles doen om terug een sterrenelftal tussen de lijnen te kunnen brengen. De Italianen gaven al meer dan 100 miljoen euro uit en een zevende transfer lijkt nu ook niet meer veraf.



Volgens FootballItalia heeft Milan een akkoord bereikt met Atalanta omtrent de transfer van Andrea Conti. De Italiaanse rechtsback ontbolsterde dit seizoen volledig bij de club uit Bergamo en zijn droomtransfer lijkt er dus te gaan komen. De Rossoneri zouden ongeveer 22 miljoen euro mogen overmaken op de rekening van Atalanta.



De rechtsback stak in de Italiaanse media zijn liefde voor de Rossoneri alvast niet onder stoelen of banken. "Milan is een droom, ik ben zelfs bereid om niet op vakantie te gaan om de overgang te kunnen voltooien", meldt de Italiaan. Een klein minpunt in de overgang van de Italiaan is dat Atalanta eerst een vervanger wil aantrekken voor Conti. Bij Milan zullen ze alvast hopen dat dit zo snel mogelijk in orde komt.