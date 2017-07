OEI! Ronaldo beschuldigt van racisme door deze foto

Dat Cristiano Ronaldo één van de beste voetballers aller tijden is staat vast. Nu krijgt de Portugees door een bizarre Instagram-foto wel wat kritiek over zich heen.



Ronaldo plaatste een foto met Semedo op zijn Instagram-account met een wel heel bijzonder onderschrift: 'Perfect match black and white chocolate'. Ondanks dat de foto al meer dan 3 miljoen likes verzamelde, hadden vele fans dus ook hun bedenkingen bij het onderschrift.



De foto:





F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;">

FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width9.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">