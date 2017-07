OFFICIEEL: Pepe verrast met nieuwe werkgever

Na tien jaar in het maagdelijk witte shirt van Real Madrid zoekt Pepe deze zomer andere oorden op. De 34-jarige verdediger kwam er met de Spanjaarden niet uit over een nieuw contract en onderhandelt nu volop met zijn toekomstige club.



Recentelijk leken er lange tijd twee opties te zijn, maar eentje daarvan mag nu geschrapt worden. Marca meldt dat de onderhandelingen met Paris Saint-Germain zijn stopgezet vanwege een gebrek aan progressie. Een toekomst in Parijs lijkt dus ver weg.



De Europees kampioen lijkt zo definitief op weg te zijn naar Besiktas. De Turkse kampioen lijkt verder te willen gaan voor zijn diensten en trekt zo naar alle waarschijnlijkheid aan het langste eind. Pepe verdedigde eerder in zijn carrière ook de kleuren van FC Porto en Maritimo.



Update 22:28 uur

De Portugees Pepe heeft zojuist zijn handtekening gezet onder een contract bij het Turkse Besiktas.





DEAL DONE: Pepe has completed him move to Beşiktaş from Real Madrid. He rejected the chance to play for PSG. (Source: @Besiktas pic.twitter.com/VO4dCBPZOI