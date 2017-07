Zeer fraaie belofte voor Stam na contractverlenging

Jaap Stam verlengde vanmiddag zijn contract bij Reading FC tot de zomer van 2019. En dat zorgt voor een grote glimlach bij grootaandeelhouder Mr. Dai Yongge.



"Mijn zus (ook aandeelhouder, red.) en ik zijn blij dat Stam heeft ingestemd met het ondertekenen van zijn nieuwe contract. We zullen hem helpen een team op te bouwen dat bovenin kan meespelen in het Championship", zegt Mr. Dai op de clubwebsite van Reading.



Algemeen directeur Nigel Howe vult de reacties op de verlenging van Stam aan: "Het is een belangrijk moment voor de club. Het is een geweldig moment om nu bij Reading te zijn. We hebben veel ambitie en we hebben veel vertrouwen na het succes van afgelopen seizoen. Ik ben blij dat hij zijn handtekening heeft gezet."





✍️ SIGNED! Royals boss Jaap Stam signs a new two-year contract at Madejski Stadium! Jaap Stam had a dream... https://t.co/HrX6KAaVoW 🇳🇱 💙 pic.twitter.com/cxQvS9Urho — Reading FC (@ReadingFC) 4 juli 2017