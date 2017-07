Spits begrijpt beslissing Willem II vanwege stap naar middenmoot

Willem II beschikt met Bart Ogbeche en Fran Sol nog maar over twee échte spitsen. Er moet dan ook nog een concurrent bij gaan komen. Voor vooral eerstgenoemde kan dat een probleem worden.



Toch begrijpt de Nigeriaan het besluit om nog op zoek te gaan naar een extra diepe spits wel. "Ik ben de eerste maanden van de competitie nog niet inzetbaar. En Willem II wil de stap maken naar de middenmoot. Dan moet je met meer dan één spits beginnen", reageert Ogbeche bij het Brabants Dagblad.



De voormalig topschutter van SC Cambuur herstelt nog altijd van een zware kruisbandblessure. "Ik wil de Willem II-fans zo graag laten zien wat ik kan. Dat is er nog niet van gekomen.. Twee grote blessures achter elkaar, terwijl ik er eerder nog nooit eentje had", aldus Ogbeche tot slot.