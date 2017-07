Austria Wien legt uit waarom het Westermann oppikt bij Ajax

Hoewel hij geen al te best seizoen bij Ajax kende, pikte Austria Wien gisteren definitief Heiko Westermann op bij de Amsterdammers. Daar werd zijn contract diezelfde dag nog in onderling overleg ontbonden.



"We zijn blij dat we zo’n ervaren man binnen hebben gehaald", reageert Wientrainer Thorsten Fink, die Westermann nog kent van zijn tijd bij Hamburger SV.



"Hij is een voorbeeld voor onze jongere spelers. Met zijn mentaliteit en zijn ervaring kan hij van grote waarde zijn voor onze jonge ploeg", aldus Fink tot slot, op de clubwebsite van de Oostenrijkers. Westermann tekende er voor twee seizoenen.





