"Hoop dat deal met Twente toch komt, dat verdien ik"

Aron Sigurdarson wilde zelf erg graag naar Enschede, maar hij zal dus teleurgesteld gaan worden. Hij begrijpt niet dat Tromso de transfer dwarsboomt met een te hoge vraagprijs.



"Toen ik een half seizoen op de bank zat vorig jaar, heb ik daar ook niet over gezeurd”, foetert de IJslands international bij iTromso.



"Alleen maar keihard getraind. Ik heb mijn best voor de club gedaan. Ik begrijp dat ze zoveel mogelijk voor mij willen hebben, maar ik hoop dat de deal met Twente er toch komt. Ik heb alles gedaan voor de club en verdien deze kans!"



"Het lijkt erop dat de transfer niet doorgaat, maar ik hoop dat dit niet het einde is. Natuurlijk ben ik hier gefrustreerd over, dit is iets wat ik echt wilde. Sinds ik hier kwam heb ik meerdere malen gezegd dat ik in grote competities wil spelen. Ik heb het gevoel dat ik deze kans verdien", besluit Sigurdarson zijn relaas.