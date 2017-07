OFFICIEEL: Voormalig PSG-parel na half seizoen al weg bij PEC

Hij werd met een hoop trommelgeroffel binnen gehaald door PEC Zwolle, maar na een half jaar dienstverband is het contract van Hervin Ongenda al weer verscheurd.



Deze liep eigenlijk tot medio 2020 door, maar vanwege 'aanpassingproblemen' vertrekt het van Paris Saint-Germain overgenomen talent al weer. Dat meldt PEC op de clubwebsite.



Dit gebeurde in goed onderling overleg. 'Mede door aanpassingsproblemen zoals een taalbarrière, is de carrière van Ongenda bij de Blauwvingers nooit echt van de grond gekomen. Hij maakte het afgelopen half jaar drie keer zijn opwachting binnen de lijnen van ons eerste elftal en kwam daarin niet tot scoren', schrijft PEC over de Fransman.