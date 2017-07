'Oud-sterren Feyenoord en Twente samen naar Londen'

Het is natuurlijk niet de grootste club van Londen, maar West Ham United vormt in de Premier League toch meer dan een grijze middenmoter. Die status willen The Hammers ook komend seizoen waar gaan maken.



En misschien wel met twee oud-Eredivisiespelers in de gelederen. Volgens de Engelse media wil West Ham namelijk een duo halen dat vorig seizoen nog samenspeelde bij Stoke City: Bruno Martins Indi (28, oud-Feyenoord) en Marko Arnautovic (25, voormalig FC Twente).



Voor Martins Indi moet West Ham dan overigens wel aankloppen bij FC Porto: de eigenlijke broodheer van de Nederlander, die vorig seizoen aan Stoke werd uitgeleend. Arnautovic staat op zijn beurt al wel enkele jaren onder contract bij The Potters.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

