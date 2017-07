Basisspeler PEC Zwolle: "Ik kon ook naar FC Utrecht, maar.."

Al vier jaar geleden kwam hij naar PEC Zwolle, en inmiddels is de 22-jarige middenvelder Wouter Marinus ook al doorgebroken in Overijssel. Het had echter niet veel gescheeld, of de kleine technicus was nooit bij de Blauwvingers beland.



Toen hij sc Heerenveen in 2013 verruilde voor Zwolle, kon hij namelijk ook naar een andere Eredivisionist. "Na zeven jaar Heerenveen koos ik voor PEC Zwolle. Ik kreeg bij Heerenveen een contract voor een jaar en daar sprak weinig vertrouwen uit. Ik kon ook naar FC Utrecht, maar mijn gevoel deed me voor PEC kiezen", vertelt Marinus in de Hoogeveensche Courant.



Het afgelopen seizoen kwam hij voornamelijk door blessureleed tot slechts 11 basisplaatsen. "In de een-na-laatste wedstrijd tegen Heerenveen koos trainer Ron Jans weer voor mij en die wonnen we, waardoor we ons veilig speelden. Dat was een grote opluchting, en ik kan wel zeggen dat de sfeer in die tijd niet altijd even plezierig was!"