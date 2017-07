'Bale lacht om transferperikelen: United kansloos'

Zinedine Zidane, de oefenmeester van het Spaanse Real Madrid, is helemaal gek van het potentieel dat aanvaller Kylian Mbappé vertegenwoordigt. De talentvolle Fransman is zijn opties nog eventjes op een rijtje aan het zetten, maar gaat hij naar De Koninklijke, dan betekent dat een exit voor Gareth Bale.



Dat is in ieder geval wat het medium La Sexta concludeert. De snelle Welshman was in het afgelopen seizoen zeker niet top en moest bijvoorbeeld op de bank beginnen in de Champions League-finale tegen Juventus, hoewel hij nog wel een paar minuutjes mee mocht pakken als invaller. Bale is wel een klein beetje uitgespeeld in het Estadio Santiago Bernabéu en zijn toekomst hangt dus af van de beslissing van Mbappé.



Gaat de kersverse international van het Franse nationale team naar Madrid, dan zou er voor de Welsh Wizard een transfer naar Manchester United in het verschiet liggen. Het is algemeen bekend dat de Red Devils een oogje hebben op de buitenspeler. Binnenkort haalt United Álvaro Morata al naar Manchester en Bale zou zijn huidige ploeggenoot kunnen volgen.



Update 16:34 uur

Er doen tegenstrijdige berichten de ronde inzake Gareth Bale. Waar de Welshman is gelinkt aan een overstap naar Manchester United, daar zou Real Madrid-coach Zinedine Zidane helemaal geen prijs stellen op zijn afscheid. De hoofdpersoon in kwestie zou zelf echter in Spanje willen blijven, zo meldt Sky Sports.