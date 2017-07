"We hebben een aanbod van Sparta afgewezen"

Martin Pusic keert deze zomer niet terug bij Sparta Rotterdam. De Oostenrijker heeft geen akkoord bereikt met de eredivisionist, waar hij afgelopen seizoen al als huurling actief was.



"De status is dat we een aanbod van Sparta hebben afgewezen", zo laat zaakwaarnemer Fredrik Risp weten aan Deense media. "Martin wilde in Nederland blijven, maar we konden het niet eens worden over de voorwaarden. Bovendien kwam het niet zover, omdat de clubs ook niet tot een akkoord waren gekomen."



Pusic is nog eigendom van FC Midtjylland, waar zijn verbintenis eind 2017 afloopt. De spits is in gesprek om zijn contract te laten ontbinden, maar qua salariseisen lijkt hij niet haalbaar. Ook Amerikaanse interesse lijkt hem niet te overtuigen. "Hij wil liever naar Europa", aldus Risp.