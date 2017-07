Faes mogelijk weer op weg naar de Eredivisie

Wout Faes staat al jaren te boek als één van de grotere defensieve talenten die ons land rijk is. Vanwege zijn looks werd hij zelfs regelmatig de 'Belgische David Luiz' genoemd. Maar zijn definitieve doorbraak bij de grote jongens laat nu al eventjes op zich wachten.



Bij de jeugdselecties was Faes telkens een belangrijke pion voor Paars-Wit, maar toch kreeg hij er nog geen grote kansen bij de eerste ploeg. Het voorbije half jaar werd hij aan sc Heerenveen verhuurd, ook dat werd echter geen onverdeeld succes. Momenteel maakt hij weer deel uit van de A-kern, maar RSCA zou hem toch opnieuw willen verhuren.



En mogelijk krijgt Anderlecht een ideale oplossing aangereikt. Voetbal International meldt namelijk dat Faes in beeld zou zijn bij Excelsior, waar hij op meer speelgelegenheid zou kunnen rekenen. De club zelf wilde geen namen noemen, maar algemeen directeur Ferry de Haan bevestigt tegenover VI wel dat er versterking op komst is. "Deze week hoop ik twee gesprekken te hebben, met een Belgische en een Nederlandse centrale verdediger."