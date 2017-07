PSV'er Pröpper: volgend seizoen bij deze club

In de afgelopen wintertransferperiode was het Russische Zenit Sint-Petersburg nog concreet in de markt voor de middenvelder van PSV Davy Pröpper. Zijn naam is de laatste tijd echter helemaal niet in de diverse transferrubrieken gevallen en zelf is hij dan ook duidelijk: na de zomer speelt hij in het Philips Stadion.



In gesprek met het Eindhovens Dagblad vertelt Pröpper: "Ik vind het zelf helemaal niet zo'n goed moment om na zo'n seizoen nu weg te gaan. Er speelt rondom mij nu ook helemaal niks en ik heb er ook geen spijt van dat ik in de winter ben gebleven. Zelf hoefde ik die keuze niet te maken, dus hoefde en hoef ik daar ook niet aan te denken."



De middenvelder heeft een plannetje voor de aankomende voetbaljaargang: "We moeten vanaf nu vooral zorgen dat we in de weken rondom Europese duels minder schade oplopen. Vorig jaar hebben we het voor de winter in die drukke periodes laten liggen en we moeten scherper zijn in de beginfase van het seizoen. Voor mijn gevoel was dat vorig jaar echt het pijnpunt." Pröpper is wel blij dat hij eventjes vakantie heeft gehad. "De adviezen vanuit onze begeleidingsstaf om dan ook even rust te pakken, zijn er niet voor niks. Na het seizoen heb ik twee weken niets gedaan om het lichaam de kans te geven om te herstellen. Daarna ben ik voorzichtig gaan trainen, in opbouw naar deze week."