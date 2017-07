'Koeman komt binnenkort met spetterend transfernieuws'

Everton heeft zich al bijzonder bedrijvig getoond op de transfermarkt. Zo haalden de Toffees onder meer verdediger Michael Kean op, kochten ze Davy Klaassen van Ajax en betaalde de club uit Liverpool ontzettend veel geld voor Jordan Pickford. Daarnaast werd Sandro Ramirez gehaald, maar Everton gaat door.



Volgens het medium The Times heeft een afvaardiging van de werkgever van coach Ronald Koeman in het afgelopen weekend gesproken met de clubleiding van Manchester United over een transfer van Wayne Rooney naar de ploeg waar het allemaal voor hem begon. Naar verluidt zijn alle partijen nader tot elkaar gekomen en dus kunnen we stellen dat Koeman binnenkort misschien wel met spetterend nieuws komt.



In Liverpool is men van mening dat Rooney nog wel een aantal goede seizoenen voor zich heeft liggen, dus er wordt behoorlijk uitgekeken naar zijn terugkeer. De deal is echter zeker nog niet afgerond, want vooral financieel gezien liggen er behoorlijk wat haken en ogen. Bij United verdient de Engelsman 285.000 euro per week, wat neerkomt op bijna 15 miljoen euro per jaar. Everton kan dat niet betalen, maar heeft dus toch weer hoop.