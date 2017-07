'United maakt donderdag komst superster bekend'

Het Engelse Manchester United heeft tot nog toe maar één aanwinst gepresenteerd: de Zweedse verdediger Victor Lindelöf, die voor veel geld overkwam van SL Benfica. Daar komt donderdag echter een echte superster bij, zo bericht het dagblad The Sun. Alvaro Morata gaat op Old Trafford spelen.



Er is in de afgelopen weken flink onderhandeld tussen beide partijen. Daar kwam vervolgens nog bij dat Morata zijn bruiloft met Alice Campello op het programma had staan, waardoor hij zich een tijdje afzijdig moest houden. In het afgelopen weekend heeft de Spanjaard echter een duit in het zakje gedaan in de Spaanse hoofdstad Madrid en klaarblijkelijk heeft dat geholpen. Het bovenstaande medium stelt in ieder geval dat zijn transfer bijna beklonken is.



Aanvankelijk wilde United niet verder gaan dan ongeveer 65 miljoen euro voor de international van het Spaanse nationale team. Real Madrid eiste echter 20 miljoen euro meer en dat gat was niet zo een-twee-drie te overbruggen. Het is onduidelijk waar de beide grootmachten nu op uitkomen, maar op donderdag zouden we dus witte rook kunnen verwachten.