Ajax: deze twee spelers zijn 'not for sale'

Het is helemaal niet uitgesloten dat er nog spelers gaan vertrekken bij de Eredivisie-topclub Ajax. Zo is vleugelverdediger Kenny Tete bijvoorbeeld al een tijdje bezig met een transfer. Er zijn echter twee voetballers die de Amsterdammers gewoonweg niet willen verkopen. En geld speelt daarbij geen rol.



Het gaat om spits Kasper Dolberg en buitenspeler Amin Younes, die allebei begeerd worden door een groot aantal clubs. In principe is het standpunt van Ajax dat elke speler te koop is, maar daar breekt directeur spelerszaken Marc Overmars mee. Hij heeft de belangstellenden laten weten: "Kasper Dolberg en Amin Younes, not for sale." Niet te koop, dus. "Klaas-Jan Huntelaar en Dolberg zijn een toptandem van meester en leerling." Overmars onthult vervolgens dat er zes clubs zijn die concreet geïnformeerd hebben naar de Deen.



De Telegraaf stelt daarnaast: "Hetzelfde geldt voor Torino, Fiorentina en Schalke 04, de clubs die zich officieel bij Ajax meldden voor Younes. Voor de Duitser, die als reserve Die Mannschaft de finale van de Confederations Cup zag winnen van Chili (1-0), kan Overmars al het tienvoudige van de aankoopsom (1,5 miljoen euro) ontvangen, maar geld speelt geen rol."