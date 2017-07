Overmars: recordbedrag bij transfer Sánchez

Ajax wordt de laatste dagen gecontacteerd door erg veel clubs die zaken willen doen met de Amsterdammers voor spelers als Amin Younes, Kasper Dolberg en Davinson Sánchez. Die laatste wordt begeerd door FC Barcelona, Real Madrid en Internazionale en directeur spelerszaken Marc Overmars openbaart nu hoeveel hij kost.



Er is in de afgelopen week veel gespeculeerd over de toekomst van Sánchez in de Johan Cruijff ArenA. We weten al langer van de interesse van Barcelona en Real, maar daar is het Italiaanse Inter bij gekomen. Vervolgens repten de media in Italië eerst van een vraagprijs van 50 miljoen euro en later 45 miljoen, maar ook 20 miljoen euro werd genoemd. Overmars is daar nu duidelijk over.



In gesprek met De Telegraaf zegt hij dat hij op de hoogte is van de belangstelling van de grootmachten. "Maar voor minder dan 40 miljoen gaat hij echt niet weg. Onbespreekbaar." Inter wordt nu al een tijdje gerund door vermogende Chinezen en de problemen met betrekking tot de Financial Fair Play-regels zijn binnenkort achter de rug. Toch is het de vraag of de Nerazzurri ook 40 miljoen euro willen betalen.